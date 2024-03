Bper verso la svolta | pronto il ricambio ai vertici L' ex Unicredit Gianni Papa in pole per guidare la banca

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Prende quota il nome diFrancoper la guida di. Il banchiere formatosi in, già presidente della controllataCarige e consigliere di amministrazione della, starebbe emergendo come principale candidato per l'incarico di amministratore delegato dell'istituto modenese, secondo quanto si apprende in ambienti finanziari. Segui su affaritaliani.it

