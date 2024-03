Bosnia-Ucraina | qualificazioni Euro 2024 | tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è un match valido per gli spareggi di qualificazione ade si gioca giovedì alle 20:45: diretta tv,. Quattordici punti nel gruppo in cui figuravano pure Inghilterra e Italia, guarda caso le due finaliste dell’ultimopeo, non sono bastati all’per ottenere un pass diretto per la rassegna continentale che organizzerà tra giugno e luglio prossimi la Germania. La selezione di Serhiy Rebrov ha fatto ciò che ha potuto ma alla fine, pur collezionando gli stessi punti degli azzurri di Luciano Spalletti, ha avuto la peggio per via degli scontri diretti (sconfitta a Milano e pareggio sul neutro di Leverkusen). Konoplya – IlVeggente.it (Ansa)Per partecipare alla fase finale degli ...