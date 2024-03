Borse caute in attesa Fed | a Milano scatta Terna Lagarde | possibile taglio tassi a giugno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’utility ha presentato alla vigilia il piano al 2028 con investimenti per 16,5 miliardi. Parigi invece affonda con Kering e il lusso. Giù petrolio e gas

I titoli azionari asiatici sono saliti ai massimi da sette mesi e hanno registrato la settimana più solida in più di due mesi (ilsole24ore)

Pil europeo stabile, Eurozona evita la recessione tecnica. Tim rimbalza dopo il crollo. Spread in lieve rialzo a 131 punti, euro resta sopra 1,09 dollari (ilsole24ore)

Kering affonda a Parigi e pesa sul lusso dopo l’allarme sulle vendite del I trimestre - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tonfo di Kering alla Borsa di Parigi (CAC 40), dopo l’avvertimento ... Gli analisti di Equita evidenziano le «indicazioni caute» sul primo trimestre, in particolare per ...ilsole24ore

Borse Europa spinte al ribasso da titoli lusso in attesa riunione Fed - (Reuters) - L'azionario europeo è in calo, appesantito dal crollo dei titoli del lusso a causa dell'allarme sulle vendite lanciato da Kering, mentre gli investitori rimangono cauti in vista della deci ...msn

Borse Europa aprono prudenti in attesa del verdetto Fed di stasera - L’indice Euro Stoxx 50 si trova dopo pochi minuti di scambi in ribasso dello 0,4%, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib mostra al momento un calo dello 0,1% in area 34.200 punti. Deboli il Dax ...borse