Borse caute in attesa della Fed A Milano si riaccende Tim con nuovo piano Merlyn

Pil europeo stabile, Eurozona evita la recessione tecnica. Tim rimbalza dopo il crollo. Spread in lieve rialzo a 131 punti, euro resta sopra 1,09 dollari (ilsole24ore)

L’utility ha presentato alla vigilia il piano al 2028 con investimenti per 16,5 miliardi. Parigi invece affonda con Kering e il lusso. Giù petrolio e gas (ilsole24ore)

Borsa ultime notizie: occhi sulla Fed, Kering affonda il lusso, corre Terna. Lagarde: possibile taglio tassi a giugno - Stasera la Fed rivelerà il suo verdetto sui tassi. lagarde: Entro giugno dati per decidere sui tassi". Le stime sulle vendite di Gucci affondano Kering (-14%), in rosso Poste a Milano. Spread in rialz ...firstonline.info

Borse Europa spinte al ribasso da titoli lusso in attesa riunione Fed - (Reuters) - L'azionario europeo è in calo, appesantito dal crollo dei titoli del lusso a causa dell'allarme sulle vendite lanciato da Kering, mentre gli investitori rimangono cauti in vista della deci ...msn

Borse Europa aprono prudenti in attesa del verdetto Fed di stasera - L’indice Euro Stoxx 50 si trova dopo pochi minuti di scambi in ribasso dello 0,4%, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib mostra al momento un calo dello 0,1% in area 34.200 punti. Deboli il Dax ...borse