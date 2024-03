Borsa | Milano in calo con Poste e Moncler | vola Terna

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Piazza Affari inizia la seduta in leggero(-0,04%), al pari delle altre Borse europee, con gli investitori in attesa di sapere se le Dot Plot della Fed confermeranno le previsioni di tre tagli dei tassi nel 2024. Sul listino milanese sci(-3,6%) dopo l'annuncio dei target del piano industriale, seguito da(-1,6%) Brunello Cucinelli (-1,5%) e, fuori dal Ftse Mib, da Ferragamo (-2,8%) che risentono delle vendite innescate sul comparto del lusso dopo il profit warning di Kering. Fiacche anche Interpump (-1,1%), Pirelli (-1%), Eni (-0,8%) e Campari (-0,8%). Dall'altra parte del listino scatta(+4,5%), promossa da diversi analisti, tra cui Equita e Goldman Sachs, dopo il piano strategico, mentre non si arrestano gli acquisti sulle banche, con Banco Bpm (+1,4%), Bper (+0,6%) e Mps ...

