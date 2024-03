Borsa | Milano fiacca con l' Europa in attesa della Fed

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Borse europee fiacche e future su Wall Street poco mossi indi conoscere le decisioni di politica monetariaFed e dopo che la presidenteBce, Christine Lagarde, ha confermato che bisognerà attendere giugno per un eventuale taglio dei tassi da parteBce. Francoforte sale dello 0,2%,e Londra cedono lo 0,1%, Parigi lo 0,5%, appesantita dal comparto del lusso dopo il profit warning di Kering (-13%). Gli investitori non si aspettano che la Fed tagli i tassi stasera ma guarderanno alle dot plot per vedere se saranno confermate le previsioni di tre riduzioni nel corso del 2024. Dal canto suo Lagarde ha ribadito che occorre attendere i dati sul mercato del lavoro di aprile e giugno per avere conferma del fatto che l'inflazione sia avviata verso l'obiettivo del 2%. Oggi segnali ...