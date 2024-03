Borsa | Milano chiude poco mossa | in luce Terna e Tim

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ladi(+0,09%), in linea con gli altri listini europei ed in vista delle decisioni della Fed sulla politica monetaria. A Piazza Affari scivola Poste (-3,9%), con gli analisti che valutano leggermente sotto le attese i target del piano industriale. Lo spread tra Btp e Bund conclude la giornata in lieve rialzo a 127 punti, con il rendimento del decennale italianomosso al 3,70%. Nel listino principale si mettono in mostra(+3,6%), con gli analisti che promuovono il nuovo piano industriali e i conti del 2023, e Tim (+1,8%) che si è riaccesa dopo che il fondo Merlyn ha reso noto il suo piano e l'idea di una lista di candidati con cui entrare a far parte del consiglio. Performance positiva per Prysmian (+1,4%), Iveco (+1,3%), Saipem ...

Tim, sprint in Borsa con il fondo Merlyn che cambia idea: sì alla cessione della rete - Vivendi, Merlyn, Bluebell, Asati e non solo al gran ballo di Tim Chi si muove e chi si agita - pure con piroette e giravolte - in vista dell'assemblea di Tim per il rinnovo del cda. Mosse e mossette d ...informazione

