Borsa | l' Europa in ordine sparso dopo Wall Street | Milano +0 | 1%

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Le Borse europee proseguono inl'avvio debole di. L'attenzione si concentra sulle decisioni della Fed in arrivo in serata, con gli analisti che prevedono che la banca centrale lascerà i tassi invariati. In lieve flessione i titoli di Stato mentre l'euro scende a 1,0847 sul dollaro. Poco mosso l'indice stoxx 600 (+0,03%). Positive, Francoforte e Madrid (+0,1%), in calo Parigi (-0,5%), dove pesa la forte flessione dei titoli del lusso (-1,8%), piatta Londra (+0,05%). Sui principali listini pesa l'andamento negativo dell'energia (-0,9%), con il prezzo del petrolio in deciso calo. Il Wti cede l'1,7% a 82 dollari al barile e il Brent scende a 86,3 dollari (-1,2%). Nel settore del lusso crolla Kering (-13%),il profit warning. Male ...

