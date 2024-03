(Di mercoledì 20 marzo 2024) Le Borse europee chiudono contrastate indelle decisioniFed, in arrivo in serata. Gli analisti ritengono che la banca centrale statunitense lascerà i tassi d'interesse invariati. Sale intanto la fiducia dei consumatori dell'eurozona. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0860 sul dollaro. In calo Parigi (-0,48%), salgono Francoforte (+0,15%) e Madrid (+0,44%), piatta Londra (-0,01%).

Le Borse europee proseguono in ordine sparso dopo l'avvio debole di Wall Street . L'attenzione si concentra sulle decisioni della Fed in arrivo in serata, con gli analisti che prevedono che la banca ... (quotidiano)

Le Borse europee proseguono in ordine sparso dopo l'avvio debole di Wall Street . L'attenzione si concentra sulle decisioni della Fed in arrivo in serata, con gli analisti che prevedono che la banca ... (quotidiano)

Le Borse europee chiudono contrastate in vista delle decisioni della Fed, in arrivo in serata. Gli analisti ritengono che la banca centrale statunitense lascerà i tassi d'interesse invariati. Sale ... (quotidiano)

Terna brilla in Borsa. Plauso degli analisti a piano e risultati - Punta con decisione al rialzo la performance di Terna che, con una variazione percentuale del 3,72%, si avvia a chiudere una giornata di ...teleborsa

Borsa chiusura 20 marzo: mercati in stand-by in vista delle mosse della Fed sui tassi ma per ora niente tagli - Borse prudenti in attesa delle parole di Powell sui tassi ma l'ora dei tagli non è ancora arrivata nè in America nè in Europa anche se si avvicina. In Francia soffrono i titoli del lusso per il crollo ...firstonline.info

Borsa: l'Europa chiude contrastata in vista della Fed - Le Borse europee chiudono contrastate in vista delle decisioni della Fed, in arrivo in serata. Gli analisti ritengono che la banca centrale statunitense lascerà i tassi d'interesse invariati. Sale int ...ansa