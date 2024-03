Borsa | l' Asia in rialzo in attesa della Fed

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Borsetiche inindelle decisioniFed sui tassi che arriveranno in serata, mentre i future negli Usa e in Europa segnano lievi cali che non scalfiscono i massimi segnati in questi giorni. Hong Kong avanza dello 0,3%, Shanghai e Shenzhen dello 0,5% mentre Seul indossa la maglia rosa (+1,3%), in scia alle indiscrezioni che vedono Ndivia valutare l'acquisizione dei chip di memoria di Samsung Electronics. Fiacca Sydney (-0,1%) mentre Tokyo è chiusa per festività. Il mercato si attende che la Fed mantenga i tassi fermi per la quinta riunione consecutiva e ha aumentato le scommesse al ribasso nei confronti dei Treasury americani per proteggersi nel caso in cui Powell costringa gli investitori a rivedere ulteriormente le loro aspettative. Si guarderà in particolare alle proiezioni economiche ...

