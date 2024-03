Borsa | Hong Kong positiva | apre a +0 | 18%

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Laditenta il rimbalzo, all'indomani della brusca correzione degli indici in attesa delle indicazioni della Fed in materia di tassi Usa: l'indice Hang Seng sale dello 0,18%, a 16.559,01 punti. L'indice Composite di Shanghai segna invece nelle prime battute un frazionale rialzo dello 0,03% a 3.063,69 punti, mentre quello di Shenzhen sale dello 0,07% a quota 1.796,97.

L'asso argentino non scende in campo per una partita di esibizione a Hong Kong e i tifosi chiedono il rimborso del biglietto (itasportpress)

