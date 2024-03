(Di mercoledì 20 marzo 2024) Laditenta il rimbalzo, all'indomani della brusca correzione degli indici in attesa delle indicazioni della Fed in materia di tassi Usa: l'indice Hang Seng sale dello 0,18%, a 16.559,01 punti. L'indice Composite di Shanghai segna invece nelle prime battute un frazionale rialzo dello 0,03% a 3.063,69 punti, mentre quello di Shenzhen sale dello 0,07% a quota 1.796,97.

Lionel Messi non è sceso in campo nel match di esibizione di Hong Kong per un problema fisico, che lo ha costretto a restare in panchina. Una grande delusioni per tutti i tifosi della Pulce, che ... (calcioweb.eu)

L'asso argentino non scende in campo per una partita di esibizione a Hong Kong e i tifosi chiedono il rimborso del biglietto (itasportpress)

L'asso argentino non scende in campo per una partita di esibizione a Hong Kong e i tifosi chiedono il rimborso del biglietto (itasportpress)

Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,18% - La Borsa di Hong Kong tenta il rimbalzo, all'indomani della brusca correzione degli indici in attesa delle indicazioni della Fed in materia di tassi Usa: l'indice Hang Seng sale dello 0,18%, a 16.559, ...ansa

Mattone e Borsa hanno impoverito la Cina. Addio ai Paperoni d’Oriente - Per la seconda volta in pochi anni il numero di famiglie ricche in Cina è diminuito. Colpa del collasso del settore immobiliare, della scarsa crescita e della fuga dei capitali. Intanto arrivano nuov ...formiche

Borse Cina: chiudono in calo in attesa Fed, Hong Kong la peggiore (-1,24%) - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mar - Chiusura in territorio negativo per le Borse cinesi. Al termine di una seduta all'insegna della volatilita', in attesa delle decisioni della Fed, l'indi ...borsa.corriere