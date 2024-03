Borsa | Europa cauta in vista della Fed | Kering fiacca Parigi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Borse europee fiacche a metà mattinata, con gli indici in leggero calo in attesa delle decisioniFed di stasera. Francoforte è invariata, Milano cede lo 0,1%, Londra lo 0,3% mentreè più pesante (-0,8%), con il settore del lusso che sconta il profit warning di(-13,9%). Gli investitori, che non si aspettano mosse sui tassi nell'immediato, guarderanno alle dot plotbanca centrale americana per vedere se saranno confermate le previsioni di tre tagli nel corso del 2024. I rendimenti dei titoli di Stato sono in leggero calo, con il Btp italiano che cede due punti al 3,67% mentre lo spread con il Bund si allarga di un punto a quota 126. A Piazza Affari vanno male Poste (-3,1%) dopo l'annuncio del piano industriale, Eni (-1,4%) in scia al calo del petrolio, Diasorin (-1,4%) e Inwit (-1,2%) mentre ...