(Di mercoledì 20 marzo 2024) La proposta dell’Alto rappresentante dell’UE per sfruttare gli asset sanzionati. Le quote destinate asaranno in proporzione a quanto ciascun Paese contribuisce al bilancio della European Peace Facility

Brescia, 23 febbraio 2024 – Messo in cassaforte il punto strappato alla fine del recupero in casa della Sampdoria, il Brescia si appresta ad affrontare un “esame” che potrebbe fornire indicazioni ... (sport.quotidiano)

“Sì, la fame è usata come arma di guerra , diciamolo”. L’Alto rappresentante per la Politica Estera dell’Ue, Josep Borrell , accusa Israele di crimini di guerra . Le parole del vicepresidente della ... (ilfattoquotidiano)

Ucraina: per la Russia 2mila soldati francesi pronti, Parigi smentisce - Per la Russia 2mila soldati francesi sono pronti ad andare in Ucraina, Parigi smentisce parzialmente. L'Ue pensa a 3 miliardi di euro di fondi russi bloccati in Europa per armare Kiev ...it.euronews

Borrell: «Tre miliardi per le armi a Kiev dai fondi russi congelati». Ma c’è l’ombra di Orbán - La proposta dell’Alto rappresentante dell’UE per sfruttare gli asset sanzionati. Le quote destinate a Kiev saranno in proporzione a quanto ciascun Paese contribuisce al bilancio della ...corriere

Borrell: «Tre miliardi per le armi…" - Bruxelles – I Paesi membri dell’Ue hanno raggiunto l’accordo sull’approvazione della Ukraine Assistance Facility (Uaf): una fumata bianca, alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 a ...informazione