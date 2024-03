Booker T | “Ho rifiutato un’apparizione in Dark Side of The Ring”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 20 marzo 2024)of Theè una fortunata serie di documentari sul mondo del wrestling e sulle vicende ‘buie’ che riguardano alcune leggende della disciplina. Negli anni sono state pubblicate diverse puntate dello show e alcuni episodi risultano memorabili per gli appassionati, come quelli dedicati a Chris Benoit e al famoso Plane Ride From Hell, che causò non pochi problemi alla WWE ma anche a Ric Flair. Nell’ultima stagione dello show è stato dedicato uno speciale a Buff Bagwell, superstar WCW che ebbe poca fortuna in WWE: a quanto pare,T si sarebbedi partecipare alla puntata in questione. Stando a quanto detto nel suo stesso podcast, Hall of Fame,T è stato contattato dai produttori dello show per apparire nella puntata dedicata a Bagwell, ma ha deciso ...