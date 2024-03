Bonus mamme da 3 000 euro | finalmente la data per l’accredito dell’agevolazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) È possibile presentare domanda per ile ottenere il sussidio dal mese di maggio. A chi spetta e come si richiede? A maggio, le lavorativi dipendenti del settore pubblico riceverannoil cd., del valore fino a 3 mila. Le madri lavoratrici possono ottenere unfino a 3 mila– informazioneoggi.itCon il Messaggio n. 035/2024 di NoiPA, sono state specificate le modalità di applicazione dell’esonero contributivo totale a favore delle beneficiarie e le indicazioni per la presentazione delle domande per il. Le dipendenti pubbliche potranno accedere, dal mese di aprile, al servizio “Gestione Stipendi” di NoiPA e inviare la propria istanza. Il beneficio verrà riconosciuto sulla busta paga di ...

