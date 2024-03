Bonus genitori separati e divorziati da 800 euro | cosa occorre sapere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Fino al termine di marzo ilvale fino a 800al mese per dodici mesi. Può chiederlo chi avrebbe dovuto ricevere un assegno di mantenimento durante la pandemia da Covid-19. Non l’ha fatto perché l’altro genitore aveva delle difficoltà economiche. L’ultimo giorno per fare domanda è il 31 marzo 2024.Leggi anche: Come cambieranno iedilizi quando la direttiva Ue Case green entrerà in vigore I requisiti per ilo non conviventi possono fare domanda per avere un rimborso se uno dei coniugi, durante il periodo pandemico, non ha pagato il mantenimento perché ha avuto difficoltà economiche legate al Covid-19. Il...