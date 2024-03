Boicotta Israele | scontri studenti-polizia a Bologna

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Momenti di tensione ain via Indipendenza quando il corteo dei collettivi -che sta protestando in città in occasione dell'apertura dell'anno accademico dell'Università di- è avanzato verso lo schieramento diche ha respinto le prime fila a colpi di scudo. È volata anche qualche manganellata, mentre dalle file dei contestatori arrivavano sputi e insulti verso i poliziotti. I manifestanti urlano 'Intifada sempre sarà' e 'Unibo devire'.

