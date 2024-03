Blatter racconta cosa ha vissuto | “Gli angeli mi hanno detto | devi morire | ti aspettano in paradiso”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Seppa 88 anni non intende rientrare nella FIFA: "Voglio solo essere ringraziato per quello che ho fatto". L'ex capo del calcio mondialel'esperienza di premorte che ha: "Glivenivano da me e volevano portarmi via. Io ho: 'No, non sono pronto per partire'".