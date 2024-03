Bios Srl | “Disinfestazione da zanzare | è il momento di intervenire con trattamenti mirati e attenti all’ambiente”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ogni Regione prevede regole specifiche per svolgere gli interventi su larve e insetti adulti ovunque si accumuli acqua piovana Piacenza, 20 marzo 2024. Con l’avvicinarsi dell’estate e l’aumento delle temperature, che in ogni caso quest’anno non sono mai risultate troppo basse anche in inverno, tutte le Regioni prevedono lo svolgimento una serie di interventi per