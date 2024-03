(Di mercoledì 20 marzo 2024)un pezzo dilavorato con latte crudo a Trento, undi 4 anni è finito in. Il piccolo Mattia Maestri oggi ha 11 anni e si trova in stato vegetativo irreversibile. Il padre: "La nostra vita è un, la pediatra non volle visitarlo ma la colpa è principalmente del caseificio"

Un bambino di appena cinque anni è morto dopo essersi sottoposto ad un’operazione di routine per rimuovere due denti da latte , che è stata effettuata in anestesia totale. È accaduto in una clinica ... (thesocialpost)

“La nostra è una battaglia civica, quella dottoressa dovrebbe cambiare lavoro”. Sono le parole di Gian Battista Maestri – padre del bambino che dal 2017 è in stato vegetativo per aver mangiato un ... (ilfattoquotidiano)

"Non adesso, sono stanca è tutto il giorno che corro". Una frase, quella della pediatra dell'ospedale di Trento, che forse è costata la vita al piccolo Mattia di 4 anni . Dal 2017, il bambino vive in ... (liberoquotidiano)

Bimbo in coma dal 2017 dopo aver mangiato formaggio, il papà: “Un incubo, gli diamo 47 farmaci al giorno” - Dopo aver mangiato un pezzo di formaggio lavorato con latte crudo a Trento, un Bimbo di 4 anni è finito in coma ...fanpage

The Whole Truth è l'horror da recuperare su Netflix - La verità è sfuggente e volubile in The Whole Truth, film horror soprannaturale e dramma familiare che l’algoritmo di Netflix raccomanda agli amanti del genere. Prodotto in Thailandia, patria dei nomi ...wired

«Mio figlio in coma dal 2017 per un pezzo di formaggio. La pediatra era troppo stanca per visitarlo»: parla il papà di Mattia colpito dalla Seu - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn