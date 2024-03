Election Updates: Takeaways from Tuesday’s primaries, and a campaign finance deadline looms. - The runoff election is scheduled for May 21. Mr. Fong and Mr. Boudreaux advanced in a separate primary held on super Tuesday for a full term in the seat starting January 2025. President Biden visited ...nytimes

Biden, le sneakers anti-caduta che fanno discutere i media americani: perché le Hoka Transport ora sono un caso - Può un semplice paio di sneakers generare un caso sulle condizioni fisiche di un presidente Se le scarpe in questione appartengono a Joe Biden la risposta è sì. Secondo i media conservatori americani ...ilgazzettino

Biden e le 'super scarpe' per non cadere, le sneakers del presidente - Le sneakers di Joe Biden irrompono nella campagna delle elezioni Usa 2024. Le scarpe da ginnastica che il presidente degli Stati Uniti usa negli ultimi tempi sono diventati un argomento di discussione ...adnkronos