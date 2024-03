Biathlon | Vittozzi | “Percorso tortuoso ma ce l’ho fatta”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’azzurra Lisa, fresca della vittoria nella Coppa del Mondo generale di, è stata intervistata oggi a Radio Sportiva: “Non ho ancora avuto il tempo di realizzare questa impresa. Un’emozione davvero grande. Ho sognato questo giorno da tanto tempo. E’ stato unmoltoma alla fine ce. Questo mi rende molto orgogliosa”. “Devo dire che dopo i Mondiali ero molto stanca, però avevo l’obiettivo in testa, da inizio stagione, quello di vincere la Coppa del Mondo”, ha proseguito. L’atleta ha poi concluso parlando di ciò che le passava per la testa in quei momenti: “Ho visto che avevo ancora energie mentali e fisiche e allora ho detto proviamoci, perché no? Ho portato a casa qualcosa che aspettavo da tanto tempo. Speravo fosse ...