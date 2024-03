Bianca Balti esplicita | il party per i 40 anni è estremo | si presenta senza vestiti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ha festeggiato i suoi (primi) 40in deshabillé,. Serata di gala all'insegno del glamour per la splendida super top model di Lodi, che ha celebrato il compleanno in grane stile a Milano, circondata da amici vip come Marco Mengoni e Giulia Salemi. Il tutto è finito, rigorosamente, tra le stories della modella su Instagram, con foto e video più che espliciti. Non sono stati solo il parterre di celebrità e l'atmosfera scatenata ed esclusiva a caratterizzare la folle notte meneghina della. Dal dress code "Bianchissima", laha interpretato a modo suondosi coperta (si fa per dire) solo da un candido completino intimo, tra pizzi sensuali e trasparenze "killer", fino ai canonici balli in pista con tanto di twerking ultra-sensuale, la festa è stata un ...