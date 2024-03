Bianca Balti compie 40 anni | la festa con gli amici vip

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di mercoledì 20 marzo 2024)ha compiuto 40e, per l’occasione, si è regalata una sontuosaa Milano con i suoivip ieri, 19 marzo 2024. Tra balli e torte con le candeline, non poteva ovviamente mancare il dress code: “Bianchissima“, colore dell’outfit della festeggiata stessa. “Nel momento di spegnere le candeline, volevo solo dirvi quanto vi voglio bene!” sentiamo quindiesclamare in un video. Tra gli ospiti, tutti vestiti rigorosamente di bianco, troviamo Marco Mengoni, Emis Killa, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Gilda Ambrosio. La modella, invece, ha sfoggiato un abito composto da un reggiseno dal quale pendeva una cascata di cristalli con delle piume in fondo. A spiccare, nei video della, anche le torte, una con la scritta ...