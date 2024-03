Berrettini-Murray oggi a Miami | orario TV e dove vedere la partita di tennis in diretta e streaming

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è ladel primo turno delOpen in programmanon prima delle 20, ora italiana.TV esu Sky e Sky Go. Tutto quello che c'è da sapere.

Matteo Berrettini sfiderà Andy Murray nel primo turno del Masters 1000 di Miami 2024 , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Il romano è in gara grazie al ranking ... (sportface)

Dopo aver raggiunto la finale nel Challenger di Phoenix al rientro dal lungo stop per infortunio, Matteo Berrettini scende nuovamente in campo quest’ oggi mettendosi alla prova in un grande evento ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Andy Murray, valevole per il primo turno dell’ATP ... (oasport)

LIVE Berrettini-Murray, ATP Miami 2024 in DIRETTA: due grandi cercano la redenzione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Andy Murray, valevole per il primo turno dell'ATP Mas ...oasport

Berrettini-Murray all'Atp di Miami: orario, dove vederla in tv e streaming - MIAMI (STATI UNITI) - Dopo essere approdato in finale nel Challenger 175 di Phoenix (sconfitto da Nuno Borges), Matteo Berrettini affronterà all’esordio del torneo di Miami, Andy Murray, che lo ha ...corrieredellosport

LIVE – Berrettini-Murray, primo turno Masters 1000 Miami 2024: RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Berrettini-Murray, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Miami 2024 (cemento outdoor). Il romano è in gara grazie al ranking protetto ed è reduce ...sportface