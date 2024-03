Berrettini | il cerchio sta per chiudersi | che burlone il destino

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 20 marzo 2024), quello che è accaduto a Miami non può essere casuale: che ilintenda metterlo di nuovo alla prova? Non ha vinto. O meglio, a casa con sé non ha portato il trofeo destinato al primo classificato. Questo non vuol dire, però, che Matteosia rimasto a mani vuote. Ha messo in valigia, per affrontare il viaggio da Phoenix a Miami, quanto di più bello potesse infilare tra una racchetta e l’altra: l’entusiasmo, finalmente ritrovato dopo mesi di sconforto. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itIl romano non ha giocato per più di mezzo anno ed è davvero un “miracolo”, alla luce di ciò, che al Challenger di lusso dell’Arizona sia riuscito a conquistare nientepopodimeno che la finale. La dimostrazione che il lavoro sin qui svolto con il suo nuovo coach, Francisco Roig, ha dato i suoi frutti. ...