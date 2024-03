(Di mercoledì 20 marzo 2024) CITTÀ. Avvistato in strada nella notte tra martedì 19 marzo e mercoledì 20. Poco prima era stato segnalato anche al Monterosso. Analisi sulla carcassa per escludere malattie.

Bergamo, un cinghiale in via Baioni. Abbattuto in un prato in Valverde - Video - CITTÀ. Avvistato in strada nella notte tra martedì 19 marzo e mercoledì 20. Poco prima era stato segnalato anche al Monterosso. Analisi sulla carcassa per escludere malattie. Utilizzare dati di geoloc ...ecodibergamo

Si tatua come Oetzi per ricostruire la tecnica di 5 mila anni fa VIDEO - Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Pubblicità e co ...ecodibergamo

Gusto a Mille: il ristorante di Villa d'Adda, il moscato di Scanzo, la formagella di Santa Brigida - Gli abitanti dell’Isola chiamano «baggiani» i brianzoli al di là dell’Adda. Alberto Mandelli è «baggiano» ma solo per nascita. Al seguito dei genitori è cresciuto infatti a Villa d’Adda nel ristorante ...bergamo.corriere