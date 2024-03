Bergamo | arriva la “casa avanzata” | lo spazio che mette in sicurezza i mezzi su due ruote in prossimità di incroci e semafori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 20 marzo 2024). Ala “”, la segnaletica su strada che rappresenta la “linea di arresto per le biciclette in posizionerispetto alla linea di fermo per tutti gli altri veicoli”. A segnalarlo, il consigliere comunale Simone Paganoni, che immortala il primodedicato esclusivamente aia dueal semaforo di Porta Sant’Agostino e lo fa a mezzo social. Quella descritta da Paganoni è una tipologia particolare di segnaletica, già d’uso comune in molte città europee, voluta perché si inserisce all’interno del progetto della cicloviaBrescia. Un progetto che fa capo alla Provincia che la sta realizzando per tutti i Comuni interessati al progetto....