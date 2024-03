Benzinaio trovato in una pozza di sangue | è grave

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il gestore di un impianto di carburanti in via Albertini ad Ancona è stato aggredito la scorsa notte. Intorno alle 3 l'uomo, 52 anni, italiano, è statocon tre ferite al collo e una copiosa emorragia.Sarebbe stato accoltellato. È stato lui a chiedere i soccorsi. È stato portato in...

Aggredito e accoltellato nella notte un Benzinaio: è grave - ANCONA – Aggressione nella notte in via Albertini. Il gestore di un impianto di carburanti di 52 anni è stato trovato in una pozza di sangue con tre ferite da arma da taglio.È stato soccorso dal 118 e ...veratv

Ancona, Benzinaio accoltellato e trovato nella notte in una pozza di sangue alla Baraccola. La richiesta d'aiuto al telefono. È gravissimo - ANCONA - Aggressione nella notte in un’area di servizio in via Albertini, alla Baraccola. Un 51enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue, attorno alle 3. Aveva ferite al ...corriereadriatico

Bonus benzina, più carburante nel serbatoio e più denaro nel portafogli dei dipendenti - Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una serie di sconvolgimenti socio-politici che hanno avuto un impatto diretto sul mondo del lavoro. Anche se la pandemia è fortunatamente alle spalle, ancora ...sassuolonotizie