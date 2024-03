Benzina come arma per la rapina in banca | arrestato

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pisa, 20 marzo 2024 – Era entrato in unacon un accendino e una bottiglietta diin mano, a volto scoperto, minacciando il direttore: “Questa è una, stia calmo, nessuno si farà male. Questa è, ho un accendino, mi dia i soldi”. Era febbraio scorso, vicino al duomo di Pisa. A distanza di alcune settimane la Squadra Mobile di Pisa ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’autore della. L’uomo era scappato col denaro intimando al personale delladi chiudere le porte dopo la sua uscita e facendo perdere le sue tracce. Le testimonianze e i filmati delle telecamere hanno permesso di individuare il presunto responsabile del colpo. Peraltro le stesse telecamere lo hanno ripreso poco prima della ...

