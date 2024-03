Benevento-Monopoli | designato l’arbitro per la sfida del ‘Ciro Vigorito’

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA dirigere lain programma sabato (ore 14) altraè statoil Dario Madonia, della sezione di Palermo. Il fischietto non ha mai arbitrato i giallorossi nella sua carriera mentre in questa stagione ha già incrociato i pugliesi nel 2-2 contro il Giugliano.siciliano ha solo un precedente con i colori giallorossi, ma con la formazione Primavera di mister Rocco, nel 3-3 di Bari dello scorso novembre. Madonia sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Picciché di Trapani e Rodolfo Spataro di Rossano; il quarto ufficiale sarà Edoardo Manedo Mazzoni di Prato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

