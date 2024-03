Benevento | domani la presentazione del libro di Michele Ruscello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà giovedì 21 marzo alle ore 18.00, presso il Salone d’Onore del Coni diin Via Santa Colomba, ladel“Semplificare per divertire, formare e allenare con la pallavolo”. Si tratta dell’ultima pubblicazione di, fondatore dell’Accademia Volley, che, smessi i panni dell’allenatore, continua a fare cultura della pallavolo in qualità di docente tecnico federale e ora anche come formatore della neonata Accademia Fipav per la formazione dei dirigenti. Il, pubblicato nelle scorse settimane, è stato scritto insieme a Giulio Filomena, docente di scuola secondaria e docente federale, e Pasquale d’Aniello, docente di scuola secondaria, Avvocato e allenatore della nazionale italiana under 17/f, un trio, insieme a ...