Bene per il Bologna ma non per la Juve | “Incognita Thiago Motta”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 20 marzo 2024)potrebbe davvero fare ildella? I tifosi bianconeri si dividono fra chi vorrebbe il ritorno di Conte e chi invoca l’arrivo del tecnico del. L’ex Lazio eGiuliano Giannichedda ha parlato ai microfoni di TvPlay dell’exploit diin quest’ultima stagione come allenatore dele dei rumors che lo vogliono come nuovo tecnico dellaal posto del deludente Massimiliano Allegri.(LaPresse)??? “, Palladino e Girardino sono il presente ma non è detto che possano essere anche il futuro“, ha detto Giannicchedda. “Quindi attenzione: gli allenatori che al Genoa, al Monza o alstanno ...