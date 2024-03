Belgioioso | discutono e si accoltellano in piazza | anche il secondo ferito è fuori pericolo di vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024)(Pavia), 20 marzo 2024 - Se la caveràil giovane accoltellato in modo più grave nellaprincipale di. I carabinieri, della locale Stazione e della Compagnia di Pavia, stanno proseguendo nelle indagini sia per ricostruire quello che è accaduto poco prima delle 16 di ieri, martedì 19 marzo, che per individuare e rintracciare i responsabili. Il giovane accoltellato all’orecchio e al braccio Appena le loro condizioni fisiche lo permetteranno, verranno nuovamente ascoltati i due feriti, entrambi 19enni di origini egiziane che abitano a Sant'Angelo Lodigiano, aggrediti a coltellate appenadal Barber Shop gestito dallo zio delin condizioni meno gravi, portato in ospedale ma non indi, con lesioni ...