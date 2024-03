Belen-Corona | furiosa lite al ristorante | “Mi fai saltare i contratti”

Belen Rodriguez, lite furibonda al ristorante con Fabrizio Corona - Belen Rodriguez è stata raggiunta durante un pranzo dell'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Tra i due sarebbe scoppiata una lite furibonda.tvdaily

Belen, cambio look radicale: «Chiamami come vuoi». Il nuovo taglio e la risposta ai fan - Belen Rodriguez ama provocare e cambiare. Da quando è tornata single, la showgirl argentina si è presa del tempo solo per lei, mettendo da parte tutto il resto, per dedicarsi ...leggo

Iva Zanicchi: «Tra un anno smetto di lavorare. Sostengo la Meloni perché donna. E se comandasse in Rai il sabato sera sarebbe il mio» - Tra un anno, annuncia Iva Zanicchi alla Stampa, smetto di lavorare. Ma fino ad allora sarà tra la gente in piazza, in televisione con "Io ...msn