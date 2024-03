Beh lo fanno le pecore | serietà | Storace spegne la piddina in diretta | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) A Di Martedì, il talk show di Giovanni Floris, si affrontano i temi di attualità della settimana. Dall'esplosione del campo largo in Basilicata e in Piemonte fino al voto in Russia con il plebiscito farsa che ha incoronato ancora una volta Vladimir Putin. E nel battibeccare in studio entra anche il tema delle reazioni poltiiche in Italia al voto di Mosca. Il Pd con Chiara Gribaudo fa dell'ironia sulle parole di Matteo Salvini cercando di buttare in caciara il dibattito. Francescoribatte colpo su colpo e afferma: "Le parole di Salvini non sono affatto un favore a Putin". La Gribaudo risponde con sorrisetti e con un "Beh, beh, beh" del tutto gratuito al qualerisponde con una battuta: "Beh lole". Poi però aggiunge: "Pretendo risposte serie per un dibattito serio su questo tema". A questo ...