Beetlejuice 2 | rilasciate le prime foto del film in attesa del trailer

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Dopo lo straordinario successo della serie horror comedy Mercoledì incentrata sulla figura di Mercoledì Addams, la talentuosa Jenna Ortega e il maestro Tim Burton tornano a lavorare assieme sul set di, l’attesissimo sequel di– Spiritello Porcello del 1988. Come dimostrano leufficiali del set distribuite da Entertaiment Weekly, la protagonista sarà la Ortega che vestirà i panni di Astrid, la figlia di Lydia (Winona Ryder), in più ci sarà un nuovo e misterioso personaggio, il bio esorcista Rory, interpretato dalla star di Hollywood Justin Theroux. Il Cast di, fonte: Entertainment WeeklyDopo 36 anni rivedremo il ritorno del celebredi Michael Keaton e non solo, la Ryder e Catherine O’Hara sono ...