Beetlejuice 2: Michael Keaton è ancora lo "spiritello porcello" nelle prime immagini del sequel di Tim Burton - Nell'immagine rivediamo Keaton di nuovo nei panni del "bioesorcista" protagonista del film cult del 1988 dello stesso Burton, mentre in un'altra immagine ci sono le rientranti Winona Ryder e Catherine ...movieplayer

Beetlejuice 2: Get a first look at Jenna Ortega, Michael Keaton - First-look images at Tim Burton’s Beetlejuice 2 (properly titled Beetlejuice Beetlejuice) have dropped. Fans can finally catch a glimpse of the returns of Michael Keaton and Winona Ryder in addition ...msn

Beetlejuice 2: First Look at Michael Keaton, Jenna Ortega, Winona Ryder and More in New Photos - Beetlejuice 2 has revealed some first-look photos of the cast – led by Michael Keaton as Beetlejuice! Additional photos feature Winona Ryder returning as Lydia Deetz, Jenna Ortega as her daughter ...comicbook