Beatrice e Giuseppe | nuovo bacio al Grande Fratello | in attesa della Finale

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Un amore ritrovato? A pochi giorni dalla loro riappacificazione,Luzzi eGaribaldi si concedono unmomento di intimità, scambiandosi unin giardino. La reazione dei fan: il pubblico si divide tra “Beabaldi” entusiasti e “Luzzers” perplessi. I “Beabaldi” esultano: per i sostenitoricoppia, ilrappresenta un gesto romantico e la conferma del loro amore. Lodano la complicità tra i due e la capacità di Garibaldi di far sentire speciale. I “Luzzers” rimangono cauti: alcuni fan dinutrono dubbi sulle reali intenzioni di. Criticano il suo comportamento all’internocasa e non si lasciano convincere dal. Un futuro ...