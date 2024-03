Bce | Lane | 2% di Pil in meno se avessimo alzato i tassi prima

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Cosa sarebbe successo se la Bce avessed'interessedell'estate 2022, come invocato da più parti come ricetta alternativa per ottenere un minore impatto sull'economia dalla stretta monetaria e dall'alta inflazione del 2022 e 2023? secondo il capo economista dell'istituto, Philip, ci sarebbe stato "un prezzo da pagare" sotto forma di due punti percentuali indi Pil., al termine del suo intervento alla conferenza annuale 'The ECB and its Watchers' a Francoforte, ha presentato fra le sue slide uno scenario 'controfattuale' basato su modelli di previsione. In base al documento, se la Bce avesse portato ial 4% già nel 2022 (livello invece raggiunto a metà 2023), mantenendoli poi fino ad oggi, l'inflazione sarebbe scesa sotto il 2% ...

Btp, ultime occasioni prima del ribasso dei tassi - C’è momentanea incertezza sulle evoluzioni future. Un livello decisivo del decennale italiano sotto il quale si manifesterebbe un primo segnale di taglio dei tassi resta così quello del 3,5% ...milanofinanza

Borsa: Milano +0,5% al traino delle banche, pioggia di realizzi su Cucinelli - Cautela banche centrali su tassi favorisce istituti di credito (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mar - Chiusura positiva per le borse europee, con il Ftse Mib di Milano che termina in ri ...borsa.corriere

Hospo Group’s The Hound whisky bar to open in Edge Hill, Cairns - A proposed new whisky bar in one of Cairns’ busiest suburban strips has been given the green light to go ahead.goldcoastbulletin.au