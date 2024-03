Bce | Lagarde | “Possibile primo taglio tassi a giugno”

Bce non può impegnarsi in percorso tassi anche dopo primo taglio - Lagarde - FRANCOFORTE (Reuters) - La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha detto che Francoforte non può impegnarsi a tagliare i tassi di interesse secondo un percorso prestabilito, anche ...msn

Bce: Lagarde, anche dopo primo taglio, procederemo su base dati di volta in volta - Cio' comporta che anche dopo il primo abbassamento dei tassi, non possiamo vincolarci a un determinato percorso di riduzione". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo a ...borsaitaliana

BCE, Lagarde: anche dopo primo taglio dei tassi non possiamo vincolarci a determinato percorso - Lo ha affermato Christine Lagarde, Presidente della Banca centrale europea (BCE), in occasione della conferenza "The ECB and Its Watchers XXIV". "Se questi dati riveleranno un sufficiente grado di ...teleborsa