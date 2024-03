Bce | contro il caro-vita giù i consumi delle famiglie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

ridotti, risparmi intaccati, straordinari, lavoretti extra: così ledella zona euro hanno cambiato le loro abitudini per far fronte all'inflazione. Da uno studio della Banca centrale europea emerge che la maggior parte, cioè il 69%, ha modificato i, il 43% ha usato i risparmi, il 31% ha cercato di far salire le entrate. Tra chi ha agito solo sui propri, il 50% ha cercato di trovare prezzi più vantaggiosi altrove, il 33% ha abbassato la qualità dei propri acquisti, il 28% ha ridotto le quantità. Nel gruppo di chi ha cercato di aumentare le entrate, il 15% ha negoziato un aumento di stipendio, mentre il 17% ha fatto gli straordinari o ha preso un lavoretto extra. Lo studio ha anche registrato un calo dei risparmi negli ultimi due anni, determinato non dall'aumento della spesa sui beni di ...