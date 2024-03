Bayern Monaco | ds Eberl | “Klopp non è uno dei candidati per la nostra panchina”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Jurgennon sarà l’allenatore delnella prossima stagione. A confermarlo è il ds della squadra bavarese Max. “Non chiameròper la prossima stagione. Lo capisco quando dice che non ha più energie, è successo anche a me. Non ho parlato con nessun allenatore. Xabi Alonso conosce bene il club, ma non ci sono ancora stati contatti ufficiali”, le sue parole alla Bild. SportFace.

