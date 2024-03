Basket | le migliori italiane della 21a giornata di A1 Pasa-Zandalasini e Bologna va | anche Carangelo d’impatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nuovo viaggio, un po’ ritardato in virtù delle calendarizzazioni diversificateSerie A1 2023-2024, per quel che riguarda lenel campionato difemminile. Si arriva alla 21acon quadri piuttosto chiari e una particolarità: tra prima e sesta il distacco va di due punti in due punti. L’ultima partita di, quella tra Oxygen Roma e Virtus Segafredo, regala particolari spunti. Giocata di martedì per consentire al PalaTiziano di ospitare le Final Four di Coppa Italia di A2 e B, la partita si fa notare se non altro perché le V nere tirano con l’82% dal campo nel primo quarto, realizzando 34 punti lì e mantenendo il vantaggio per tutto il resto del match. A guidare il club bianconero Francesca, che si guadagna il sostanziale ...