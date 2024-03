Basket in carrozzina | le ‘Volpi Rosse Menarini’ conquistano il secondo posto all’Eurocup 3

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pubblicato il 20 Marzo, 2024 La squadra diinesalta il pubblico nel torneo continentale. Mattia Scandolaro e Lorenzo Bassoli premiati tra le “five star” della competizione. Un tris di coppe per le VolpiMenarini in Europa: dalla Spagna il team fiorentino, al debutto3 della Iwbf, la Federazione europea diin, torna con un promettentee due premi individuali come migliori giocatori.Un traguardo importante per i ragazzi della prima formazione toscana diinche Menarini sostiene come title sponsor dal 2011. Tra le mura del Pabellòn Municipal Principe de Asturias, a Murcia, la squadra regala ai suoi tifosi una due giorni ricca di ...