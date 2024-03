Basket femminile Serie B Robbiano fa la voce grossa anche con Bresso Grandi rivali | un successo che vale doppio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Inarriva la quarta vittoria consecutiva per il, che va ad espugnare il campo diper 51-45. La migliore in campo per la formazione brianzola è stata Panighetti, seguita a ruota da una solida Marra e dall’ottima regia della coppia Di Maio-Barlassina. "È stata una grande vittoria di squadra, contro un team di medio alta classifica – spiega l’allenatore delle bianconere Marco Fumagalli –, in questo momento siamo la mina vagante del campionato. Per trenta minuti abbiamo avuto un rendimento da formazione da playoff, prendendo addirittura un vantaggio di 20 lunghezze grazie alla difesa fortissima che ha concesso alle avversarie di realizzare solo 3 punti nel terzo periodo di gioco. Giocando in maniera brillante, sotto la leadeship di Discacciati, abbiamo messo un’ipoteca sul ...