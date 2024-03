(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 - Pallacanestrofine'70, che tempi! Mentre i Grifoni di Castagner firmavano il recordimbattibilità sui campi da calcio, la Kika Donentrava nella storia delitaliano, non solo per la prima promozione inA ma anche per la giovane età delle giocatrici. L'impresa riuscì a compierla il professor Ventura, che diede l'impulso alla squadra, poi c'erano gli allenatori Carlo Scatena e Valter Sposini. Ma il resto lo fecero oro, le protagonistepromozione, che passavano i pomeriggi ad allenarsi sul linoleum (poi arrivò il parquet) dei Salesiani: la capitana Stefania Galli e la sorella Susanna, Terry Passaro, (giocò anche le Olimpiadi), Rita Paltriccia, Stefania Brughini, Anna Cagini, ...

Non riesce il colpaccio al Giussano , che esce sconfitto 59-53 dalla partita in trasferta contro Mantova . "Loro venivano da nove successi consecutivi e hanno confermato di essere in un ottimo ... (sport.quotidiano)

La ripresa del campionato - dopo la positiva partecipazione alla "Final eight" di Coppa Italia dello scorso week end - è stata eccellente per la Halley Thunder. In trasferta a Spresiano (Treviso) ... (sport.quotidiano)

In Serie B femminile arriva la quarta vittoria consecutiva per il Robbiano , che va ad espugnare il campo di Bresso per 51-45. La migliore in campo per la formazione brianzola è stata Panighetti, ... (sport.quotidiano)

Basket | Dalla C maschile alla B femminile: tutto pronto per i playoff - Due griglie playoff pronte, una che solo necessita degli ultimi accorgimenti che potrebbero però cambiare volto e difficoltà degli incontri. La pallacanestro isolana, dalla Serie C maschile alla B ...msn

Basket femminile serie A: dopo 45 anni la reunion della Don Bosco Perugia - Incontro venerdì sera al Giò, per ripercorrere i tempi gloriosi della squadra allenata da Carlo Scatena. Organizza l'imprenditore Alberto Guarducci ...lanazione

Basket, Serie B femminile: l'Antonianum vince nel recupero contro il San Salvatore - Nel recupero della terza giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile di Basket, si impone l’Antonianum in casa del San Salvatore Selargius per 56-59. Per le quartesi è la 16esima vittoria ...unionesarda