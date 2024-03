Basket | Eurolega | Milano riesce nell’impresa e batte Monaco 98-80

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024)98-80, trovando l’impresa e rimanendo in corsa per i play-in di. La formazione italiana si impone sin dal primo quarto su unnon particolarmente brillante e con grandi lacune in difesa. Si interrompe così una lunga e preoccupante striscia di sconfitte per i ragazzi di coach Messina, che questa sera può tornare a sorridere dopo aver guidato la propria squadra a quella che i più ritenevano una missione impossibile. La serata si apre con la premiazione di Mike James, il cestista ad aver conquistato più punti in tutta la storia dell’. Il top player delperò non brilla nelle prime fasi di gioco, dove èa passare in vantaggio. L’Olimpia si unisce e segna una doppia dopo l’altra, con Lo e Tonut che ...