BASKET A1 DONNE | a roma La Virtus parte forte e non si ferma più

(Di mercoledì 20 marzo 2024) OXYGEN62BOLOGNA 88 OXYGEN: Romeo 9, Natali 9, Dongue 8, Kalu 24, Sventoraite 5; Cupido 7, Scarsi, Ndiaye, Mbaye, Bongiorno; Czukor ne, Gilli ne. All. Di Meglio. SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa 15, Dojkic 2, Zandalasini 15, Rupert 17, Cox 4; Peters 13, Andrè 11, Orsili 2, Consolini 7, Del Pero 2, Barberis. All. Vincent. Arbitri: Foti, Centonza, Yang Yao. Note: parziali 21-34, 32-45, 47-65. Tutto facile per lachebene, gestisce il vantaggio conquistato fin dai primi minuti e mette in carniere altri 2 punti che riportano le bianconere al solitario secondo posto. Anon c’è storia con Cecilia Zandalasini e compagne che segnano 34 punti nel primo quarto strapazzando subito la matricolana. In attesa dei recuperi delle dirette ...